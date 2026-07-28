Песков: Пашинян не назвал Путину дату референдума о вступлении в ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян не называл точных сроков проведения референдума по вопросу вступления республики в Европейский союз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии