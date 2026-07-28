Песков: Пашинян не назвал Путину дату референдума о вступлении в ЕС

Новости внутренней и внешней политики в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян не называл точных сроков проведения референдума по вопросу вступления республики в Европейский союз.