Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Силуанов рассказал, чем ответит Россия на конфискацию активов в Европе

Силуанов рассказал, чем ответит Россия на конфискацию активов в Европе

Силуанов: Россия симметрично ответит на конфискацию ее активов в ЕвропеАнтон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Россия будет принимать зеркальные меры в случае ее конфискации активов в Европе, рассказал министр финансов Антон Силуанов в интервью «Россия-24».

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