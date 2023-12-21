Силуанов рассказал, чем ответит Россия на конфискацию активов в Европе

Силуанов: Россия симметрично ответит на конфискацию ее активов в ЕвропеАнтон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК) Россия будет принимать зеркальные меры в случае ее конфискации активов в Европе, рассказал министр финансов Антон Силуанов в интервью «Россия-24».