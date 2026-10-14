Advancing military AI capability is a priority for the United Kingdom, and in recent weeks, the new government has doubled down on its ambitions for AI and defense via two major partnerships.
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