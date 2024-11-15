Красноярские предприниматели получили вдвое больше поручительств, чем год назад

КРАСНОЯРСК, 16 ноября, ФедералПресс. Представители малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае в январе – сентябре нынешнего года привлекли ссуд на более чем 7 миллиардов рублей, используя зонтичные поручительства Корпорации МСП.
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