Красноярские предприниматели получили вдвое больше поручительств, чем год назад

КРАСНОЯРСК, 16 ноября, ФедералПресс. Представители малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае в январе – сентябре нынешнего года привлекли ссуд на более чем 7 миллиардов рублей, используя зонтичные поручительства Корпорации МСП.