Пункт-А

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Директора УК "Комплекс-А" в Астрахани, который куда-то дел почти 2 млн рублей жильцов, ждет суд

Директора УК "Комплекс-А" в Астрахани, который куда-то дел почти 2 млн рублей жильцов, ждет суд

Руководитель управляющей компании "Комплекс-А" овбиняется в злоупотреблении полномочиями. Дело в том, что с апреля по декабрь 2021 года директор УК не перечислял в ресурсоснабжающую организацию деньги жильцов обслуживающего им многоквартирного дома.

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