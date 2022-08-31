Директора УК "Комплекс-А" в Астрахани, который куда-то дел почти 2 млн рублей жильцов, ждет суд

Руководитель управляющей компании "Комплекс-А" овбиняется в злоупотреблении полномочиями. Дело в том, что с апреля по декабрь 2021 года директор УК не перечислял в ресурсоснабжающую организацию деньги жильцов обслуживающего им многоквартирного дома.