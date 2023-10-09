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Лукашенко: США и Европа кинули Зеленского!

Лукашенко: США и Европа кинули Зеленского!

В ходе общения cегодня с журналистами в Брестской области Президент Беларуси обратил внимание на неверность некоторых оценок поведения президента Украины Владимира Зеленского.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
А растоптать?
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15 час.
Валерий Ворожищев
Батька всё со своей колокольни. Правильно говорит, что Зе кинули. А по поводу &quot;пока не поздно&quot;, простите, не получится. Только НАТО в границах 1997 года.
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14 час.

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