«Единая Россия» поблагодарила орловцев за помощь участникам СВО

В минувшую пятницу на заседании фракции партии «Единая Россия» в Орловском областном Совете народных депутатов был награждён ряд орловцев за бескорыстную помощь в формировании гуманитарных грузов для участников СВО.
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