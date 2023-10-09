Появились новые подробности изнасилования сестер в Алматинской области

Трехлетние сестры-близняшки все еще находятся в больнице, передает inAlmaty.kz. Детский омбудсмен Динара Закиева на своей странице в facebook написала, что в Доме малютки и Детском доме находятся другие дети из этой семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии