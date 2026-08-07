Атака безэкипажных катеров ВСУ на Ялту. Власти объявили эвакуацию набережной в центре крымского курорта.
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Атака безэкипажных катеров ВСУ на Ялту. Власти объявили эвакуацию набережной в центре крымского курорта.
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