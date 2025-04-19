В Германии пройдет закрытый показ документального фильма "Вопреки" о событиях в Донбассе. Об этом в интервью РИА Новости рассказала экс-депутат гамбургского ландтага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии