Экс-депутат АдГ Петерсен: в Германии покажут фильм о Донбассе "Вопреки"

В Германии пройдет закрытый показ документального фильма "Вопреки" о событиях в Донбассе. Об этом в интервью РИА Новости рассказала экс-депутат гамбургского ландтага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен.