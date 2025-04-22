Над тремя регионами России сбили десять дронов ВСУ

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Россией десять дронов ВСУ. Как сообщает Министерство обороны РФ, пять вражеский беспилотников ликвидировали над Крымом, три — над Белгородской области, и еще два — над Орловской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии