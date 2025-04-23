Звезда Gayazovs Brothers отметил свой 27-й день рождения на Алтае

Тимур Гаязов праздновал 27-летие на "Бирюзовой Катуни" Певец Тимур Гаязов, участник популярной музыкальной группы Gayazovs Brothers ("Гаязов Бразерс"), отпраздновал свой 27-й день рождения в живописных местах Алтая.
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