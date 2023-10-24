Медвежий угол
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Медвежий угол

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Моя твоя не понимай: 62% школьников-мигрантов не говорят по-русски

Моя твоя не понимай: 62% школьников-мигрантов не говорят по-русски

Ситуация с интеграцией детей мигрантов становится все сложнее. Сегодня только каждый шестой приезжий отдает детей в школу.

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Комментарии
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Л
Людмила
При чём здесь дети и жёны гастарбайтеров, или приезжайте работать или живите дома с семьёй, нам зачем их учить и лечить, эти семьи нарожали уже кучу детей, зайдешь в поликлинику и соображаешь, а в своей ли ты стране живёшь.
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3 д.
59
https://mirtesen.tsargrad.tv/blog/43030142834/Malofeev-o-prestupleniyah-migrantov-Vyirosla-ugroza-samomu-Gosud?utm_referrer=mirtesen.ru
Малофеев о преступлениях мигрантов: "Выросла угроза самому Государству Российскому" - Царьград - 25 октября - 43030142834
Царьград - МирТесен
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3 д.
Володя Щербаков
Даже трудно представить, что будет лет через 7-10ть.Нас будут заставлять учить их языки как большинство проживающих в РФ.О чём думают депутаты?
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1 д.

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