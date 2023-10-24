Моя твоя не понимай: 62% школьников-мигрантов не говорят по-русски

Л

Людмила

При чём здесь дети и жёны гастарбайтеров, или приезжайте работать или живите дома с семьёй, нам зачем их учить и лечить, эти семьи нарожали уже кучу детей, зайдешь в поликлинику и соображаешь, а в своей ли ты стране живёшь.