Убийство на дороге в Жуковском: Двое из трёх мигрантов остались на свободе

Валентина Кожевникова

Немного не в тему, но около: у российских мужчин вошли в моду ваххабитские бороды. Такие, в форме лопаты. Или они не российские мужчины? Ведь это тоже часть завезённой культуры. Значит россияне сами фанатеют от чужеродной культуры. Осталось российским женщинам надеть хиджабы и никабы.