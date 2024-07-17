В подмосковном Жуковском мигранты убили мужчину арматурой на глазах у его семьи. Но в итоге двое из трёх преступников остались на свободе.
Убийство на дороге в Жуковском: Двое из трёх мигрантов остались на свободе
Комментарии
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Валентина Кожевникова
Немного не в тему, но около: у российских мужчин вошли в моду ваххабитские бороды. Такие, в форме лопаты. Или они не российские мужчины? Ведь это тоже часть завезённой культуры. Значит россияне сами фанатеют от чужеродной культуры. Осталось российским женщинам надеть хиджабы и никабы.
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5 час.
Алексей Тимофеев
Дело в том что у нас продажные правохранительные органы ,они отпускают всех этих мигрантов-потому что те несут деньги им!
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52 мин.
СП
Сергей Потемкин
Хуянская...Пиздабол, а что сделал ты ?
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51 мин.
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