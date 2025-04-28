NYT: пилот столкнувшегося с лайнером в Вашингтоне вертолета проигнорировал указания

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /ТАСС/. Пилот вертолета Black Hawk сухопутных войск США, столкнувшийся 29 января с пассажирским самолетом в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана, проигнорировал последние предупреждения о необходимости снизить высоту и указание о резком повороте влево со стороны второго пилота и летного инструктора.
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