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  • Татьяна Иванова
    Сволочи которые уехали и тот ИДИОТ , который за этих предателей просит ПОЗОР ТАКОЙ СТРАНЕ ! Её обсирают, а она облизы...Иностранным агент...
  • Скиф Туран
    С такими генералами страна военную компанию проиграет! Ничему их служба не научила, поэтому желательно понизить в зва...Почему российская...
  • Ирина Байкова
    Он не негодяй.а предатель.Прощупывают почву для возвращения  всех уехавших гнид.Заплати и живи дальше спокойно,можешь...Иностранным агент...

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