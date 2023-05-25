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Татьяна Иванова
Сволочи которые уехали и тот ИДИОТ , который за этих предателей просит ПОЗОР ТАКОЙ СТРАНЕ ! Её обсирают, а она облизы...
Иностранным агент...
Скиф Туран
С такими генералами страна военную компанию проиграет! Ничему их служба не научила, поэтому желательно понизить в зва...
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ИБ
Ирина Байкова
Он не негодяй.а предатель.Прощупывают почву для возвращения всех уехавших гнид.Заплати и живи дальше спокойно,можешь...
Иностранным агент...
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