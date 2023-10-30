Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Эксперт рассказал, почему Россия не устраивает «решительный разгром ВСУ»

Эксперт рассказал, почему Россия не устраивает «решительный разгром ВСУ»

Политнавигатор Россия не проводит резкой эскалации боевых действий и не устраивает решительный разгром ВСУ потому, что в этом случае в конфликт будут вынуждены втянуться страны НАТО.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Решалы порешают....
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2 д.
Любовь
А зачем все эксперты рассказывают на всю Ивановскую, что да как мы решаем, что думаем? Зачем раскрывают все карты перед всем миром ??!!! Это возмутительно!! Что решается вСтавках не должно просочиться в СМИ!  Все рассказывают до мелочей, типа &quot;Заходите, люди добрые...&quot;
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2 д.
евгений басалаев
Бля, кому что взбредёт в голову , то и изрыгивают. Вот сборище дармоедов то!!! Как только, некоторые,проходят в думу!? Я понимаю что не все там полуидиоты, в основном нормальные , адекватные люди. Другой вопрос, где результаты их деятельности!? В основном все порожняково.
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2 д.

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