Эксперт рассказал, почему Россия не устраивает «решительный разгром ВСУ»

Любовь

А зачем все эксперты рассказывают на всю Ивановскую, что да как мы решаем, что думаем? Зачем раскрывают все карты перед всем миром ??!!! Это возмутительно!! Что решается вСтавках не должно просочиться в СМИ! Все рассказывают до мелочей, типа "Заходите, люди добрые..."