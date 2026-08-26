Юрист объяснил, когда работник может уволиться без отработки

Работник вправе уволиться одним днём без двухнедельной отработки в ряде случаев, например при поступлении в вуз или переводе супруга-военнослужащего, рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.
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