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Юрист объяснил, когда работник может уволиться без отработки

Юрист объяснил, когда работник может уволиться без отработки

Работник вправе уволиться одним днём без двухнедельной отработки в ряде случаев, например при поступлении в вуз или переводе супруга-военнослужащего, рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

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