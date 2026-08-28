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ФИФА смягчила наказание для дисквалифицированных игроков сборной Аргентины

ФИФА смягчила наказание для дисквалифицированных игроков сборной Аргентины

Международная федерация футбола (ФИФА) удовлетворила запрос Ассоциации футбола Аргентины (AFA) о смягчении условий дисквалификаций, наложенных на представителей национальной команды после инцидентов в финале чемпионата мира 2026 года против сборной Испании, сообщает The Mirror.

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