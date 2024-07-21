Самые быстрорастущие категории в hard-дискаунтерах Согласно исследованию NielsenIQ, некоторые категории товаров пользуются особой популярностью в сегменте жестких дискаунтеров, которым присущи ограниченный ассортимент и демократична ценовая политика.
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