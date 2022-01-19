Александру Збруеву-83. Трагическая судьба дочери. Людмила Савельева простила ему роман и внебрачную дочь, вместе они 54 года!

Александр Збруев — знаменитый в советское время актер. Он обрел популярность сразу же со своей первой роли и часто играл именно в добрых и светлых советских фильмах.
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