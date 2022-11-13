Энциклопедия Техники

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В чем заключаются главные недостатки и слабые стороны сгибаемых смартфонов

В чем заключаются главные недостатки и слабые стороны сгибаемых смартфонов

﻿﻿Развитие смартфонов не стоит на месте – производители выпускают новые инновационные модели, среди прочего большое место стали занимать складные или сгибаемые телефоны.

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