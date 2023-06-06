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По событиям в Белгородской области есть небольшой исторический комментарий

По событиям в Белгородской области есть небольшой исторический комментарий

Безотносительно ситуации. В период с 1941 по 1945 год советская разведка, действуя с территории СССР, активно вела против гитлеровской военной разведки “Абвер” под руководством Вильгельма Канариса так называемую радиоигру.

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