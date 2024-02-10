Почему новый главком ВСУ – это замена плохого на худшее

Андрей Корольков

Проблема не в Сырском, проблема в нас. Мы допустили развал СССР или, другими словами, относительно мирный раздел страны вместо гражданской войны. Просто никто не переезжал в тот кусок страны, который нравился, а оставался там, где застал развал. Жил, делал карьеру, давал присягу. Это нормально. И присягу Сырский давал Украине. И у нас таких этнических украинцев море. Будут они за Россию или за Украину зависит и от страны, и от нас и от них. Ну заменили Залужного. Будет Сырский лучше его, нам хуже, будет хуже -превосходно. А его личные качества - херня. У нас Жуков или Чуйков тоже были достаточно неприятными людьми. Важен результат, и важна его значение и его оценка во время его действий, а не через 75лет.