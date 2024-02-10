Упрямо продолжающий бредить «пэрэмогой» и «границами 1991 года» Зеленский все-таки совершил решительную «кадровую революцию» в укровермахте.
Почему новый главком ВСУ – это замена плохого на худшее
Комментарии
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Андрей Корольков
Проблема не в Сырском, проблема в нас. Мы допустили развал СССР или, другими словами, относительно мирный раздел страны вместо гражданской войны. Просто никто не переезжал в тот кусок страны, который нравился, а оставался там, где застал развал. Жил, делал карьеру, давал присягу. Это нормально. И присягу Сырский давал Украине. И у нас таких этнических украинцев море. Будут они за Россию или за Украину зависит и от страны, и от нас и от них. Ну заменили Залужного. Будет Сырский лучше его, нам хуже, будет хуже -превосходно. А его личные качества - херня. У нас Жуков или Чуйков тоже были достаточно неприятными людьми. Важен результат, и важна его значение и его оценка во время его действий, а не через 75лет.
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16 час.
ИП
Игорь Петров
До последнего хохла
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13 час.
Владимир Ушкал
При чём здесь три жидёнка в Краине далили страну хохлов, и обгадились Хмельницкий знал Мазепов, ЛУна сжалась от этого. показывает конец жидам!!!
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10 час.
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