Гренландия может получить предложение о свободной ассоциации с США — Reuters

Договор о свободной ассоциации (COFA) может предложить Гренландии администрация президента США Дональда Трампа для расширения сферы влияния США, 9 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
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