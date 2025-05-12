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София Максюта из Адыгеи выиграла серебро юниорского первенства России по боксу

София Максюта из Адыгеи выиграла серебро юниорского первенства России по боксу

София Максюта из Адыгеи выиграла серебро юниорского первенства России по боксу, проходившего в Чехове Московской области Спортсменка из Майкопского района завоевала серебряную медаль в весовой категории 50 кг.

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