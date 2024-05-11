Население Джебалии и Рафаха призывают к эвакуации

Армия обороны Израиля распространяет среди жителей северной Газы сообщения с призывом эвакуироваться из района города Джебалии в связи с антитеррористическим рейдом, сообщает телеграм-канал «Дежурный по Израилю».
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