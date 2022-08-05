Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

Кабмин Японии просит компании положительно рассмотреть вопрос об участии в "Сахалин-2"

Кабмин Японии просит компании положительно рассмотреть вопрос об участии в "Сахалин-2"

ТОКИО, 5 авг – РИА Новости. Правительство Японии просит компании Mitsui и Mitsubishi положительно рассмотреть вопрос об участии в "Сахалин-2", об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх