Кабмин Японии просит компании положительно рассмотреть вопрос об участии в "Сахалин-2"

ТОКИО, 5 авг – РИА Новости. Правительство Японии просит компании Mitsui и Mitsubishi положительно рассмотреть вопрос об участии в "Сахалин-2", об этом на пресс-конференции в Токио заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.