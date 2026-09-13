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Мировое обозрение

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«Почти неделю был со мной»: Боец ВС РФ рассказал, как его спас тяжелораненый товарищ

«Почти неделю был со мной»: Боец ВС РФ рассказал, как его спас тяжелораненый товарищ

Бой за Червоную Зирку едва не стал для российского военнослужащего с позывным Малой последним. Он получил тяжелые ранения ноги и левой руки и физически не мог сам наложить себе повязку.

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