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РЖАКА

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«Мама, смотри кого я нашла в мусорке», – сказала дочь. Вера не подозревала как щенок изменит её жизнь

«Мама, смотри кого я нашла в мусорке», – сказала дочь. Вера не подозревала как щенок изменит её жизнь

Котофеня Вера тащила из магазина два пакета – тяжёлых, неудобных, врезающихся ручками в пальцы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Элеонора Коган
Элеонора Коган

Молодец Дашенька и молодец Вера, оставила щеночка Барона!!!!!И нашлась его биологическая мама Глория и заводчица, которая стала помогать им материально и даже предложила Вере сотрудничество!!!!