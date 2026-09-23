«Мама, смотри кого я нашла в мусорке», – сказала дочь. Вера не подозревала как щенок изменит её жизнь

Котофеня Вера тащила из магазина два пакета – тяжёлых, неудобных, врезающихся ручками в пальцы.
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А та девица, тварь,живодёрка и скотина, Чтоб её когда-нибудь жизнь укусила как следует. Под суд бы её.
Молодец Дашенька и молодец Вера, оставила щеночка Барона!!!!!И нашлась его биологическая мама Глория и заводчица, которая стала помогать им материально и даже предложила Вере сотрудничество!!!!