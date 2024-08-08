У Google могут забрать российские серверы, обеспечивающие работу YouTube, из-за долга 10 млрд рублей

https://www.ixbt.com/news/2024/08/08/google-youtube-10.html Google не исполнила решение суда и не вернула взысканные 10 млрд рублей российской дочерней компании ООО «Гугл», о чем сообщил конкурсный управляющий компании Валерий Таляровский.
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