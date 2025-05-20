NASA объявило победителей ежегодной премии «Фотограф года»

Снимок победителя конкурса: полная луна над городом ракетостроителей Хантсвилл (Алабама) / © Michael DeMocker Инженеры на сборочном предприятии NASA в Новом Орлеане готовят основную ступень лунной ракеты SLS (Space Launch System) к отправке во Флориду / © Michael DeMocker Производственная фотосъемка прототипа лунного вездехода / © Bill Stafford Астронавт Николь Айерс в фотостудии Космического центра NASA имени Джонсона / © Josh Valcarcel Астронавты NASA испытывают элементы скафандров в имитационной прогулке по Луне / © Josh Valcarcel Инженеры собирают космический аппарат PACE / © Denny Henry Астронавт NASA Зена Кардман в фотостудии Космического центра имени Джонсона / © Josh Valcarcel Самолет NASA T-34, ожидающий полета внутри ангара исследовательского центра имени Джона Гленна / © Jef Janis Обновленная система визуализации Hyperwall / © Brandon Torres .