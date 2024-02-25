10+ актерских дуэтов, которые встретились спустя долгие годы. А у нас челюсть отпала

Бывает, что актеры во время съемок с трудом сдерживают неприязнь друг к другу. Но часто исполнители ролей в одном фильме становятся добрыми приятелями и искренне радуются встречам в обычной жизни или на красной дорожке.
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