Военные коммунальщики завершили ремонт на 4 объектах водопроводно-канализационного хозяйства в Ростовском-на-Дону гарнизоне ЮВО

Благодаря своевременному обеспечению необходимыми материалами, инструментами, умелому руководству, профессиональной и слаженной работе персонала жилищно-коммунальной службы работы завершены в полном объеме с опережением графика выполнения работ.
Благодаря своевременному обеспечению необходимыми материалами, инструментами, умелому руководству, профессиональной и слаженной работе персонала жилищно-коммунальной службы работы завершены в полном объеме с опережением графика выполнения работ.
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