Алиев набросился на Россию с новыми обвинениями

АП

АЛЕКСАНДР Пантеленв

Проблема в том, что большое количество азербайджанцев, особенно рыночных, имеют Российское гражданство. На сегодня их число может достигать 1.5млн. Это серьёзная база, с которой приходиться считаться. В то же время в Азербайджане не может быть двойного гражданства, а у нас может! Нужны новые законы, иначе все бесполезно