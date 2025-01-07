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Алиев набросился на Россию с новыми обвинениями

Алиев набросился на Россию с новыми обвинениями

6 января президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл встречу с родственниками пассажиров, погибших в результате крушения лайнера Embraer авиакомпании AZAL возле Актау.

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Комментарии
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АП
АЛЕКСАНДР Пантеленв
Проблема в том, что большое количество азербайджанцев, особенно рыночных, имеют Российское гражданство. На сегодня их число может достигать 1.5млн. Это серьёзная база, с которой приходиться считаться. В то же время в Азербайджане не может быть двойного гражданства, а у нас может! Нужны новые законы, иначе все бесполезно
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3 час.
Юрий Вахрушев
Мерзкое черножопое оно
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1 час.
Владимир Назанский
А что будет с 300 тыс русских,проживающих в Баку?
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1 час.

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