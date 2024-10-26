Необычную библиотеку открыли в Караганде

На Юго-Востоке Караганды в День Республики открылась библиотека краеведения «Өлкетану». Она отличается уникальным дизайном в форме стеклянной юрты и предлагает разнообразные возможности для чтения и досуга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии