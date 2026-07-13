Метод, который за ночь очистит грязные и серые кухонные полотенца

Пожалуй, ничто так сильно не страдает от загрязнений на кухне, как полотенца. Водные разводы, жирные пятна, пыль, кусочки еды – все это превращает чистую, мягкую, красивую ткань в серую тряпку, которую не спасает даже разрекламированная химия.
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