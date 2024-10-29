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Новости Омска

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В ближайшие три года численность населения Омской области продолжит снижаться

В ближайшие три года численность населения Омской области продолжит снижаться. К 2027 году регион может лишиться более 55-57 тысяч жителей.

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