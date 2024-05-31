Пожарной охране Москвы исполнилось 220 лет — Сергей Собянин

Служба находится в прекрасном состоянии, и власти пообещали дополнительно развивать ее ради безопасности людей Сегодня в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем столичную пожарную службу.
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