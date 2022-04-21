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ASUS представила ноутбуки ZenBook на базе новейших процессоров и графики AMD и Intel

ASUS представила ноутбуки ZenBook на базе новейших процессоров и графики AMD и Intel

Компания ASUS пополнила ассортимент своих ноутбуков семейства ZenBook двумя новыми моделями — ZenBook S 13 OLED и ZenBook Pro 15 Flip OLED.

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