Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Кристиан Хорнер: «Лоусон будет пилотом Гран-при, придется ему подождать или нет. В прошлом «Ред Булл» отдавал гонщиков в аренду»

Руководитель «Ред Булл» не подтвердил состав «Альфа Таури» на сезон-2024, однако пресса сообщала, что места займут Юки Цунода и Даниэль Риккардо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх