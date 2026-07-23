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Царьград

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Соцфонд выявил разрыв в пенсиях: Чукотка вдвое богаче Дагестана

Соцфонд выявил разрыв в пенсиях: Чукотка вдвое богаче Дагестана

В июне разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам России достигла 23 380 рублей.

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Комментарии
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Александр Т
А почему не сравнят пенсии депутатов госдуры и простых россиян??? Очень интересно разницу узнать. Очко жим жим. Да и пенсии депутатиков пониже тоже интересуют..
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1 м.