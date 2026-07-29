В Иране назвали атаку Киева на торговое судно попыткой открыть новый фронт

Украина и стоящие за ней силы, атаковав иранское судно в Каспийском море, пытаются открыть еще один фронт против Ирана, заявил член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки 28 июля, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии