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В Иране назвали атаку Киева на торговое судно попыткой открыть новый фронт

В Иране назвали атаку Киева на торговое судно попыткой открыть новый фронт

Украина и стоящие за ней силы, атаковав иранское судно в Каспийском море, пытаются открыть еще один фронт против Ирана, заявил член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки 28 июля, сообщает РИА Новости.

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