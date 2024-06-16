Странная тишина на обратной стороне Луны

Невыносимо думать об одиночестве, царящем на невидимой нам стороне Луны. Кто бы там ни поселился, он мог провести всю свою жизнь, даже не предполагая, что совсем рядом находится голубая планета, водная и яркая, полная жизни.
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