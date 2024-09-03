Ввести в возбуждение: в свободной продаже нашли БАДы с опасным веществом

В свободной продаже в интернете оказались БАДы для улучшения потенции, которые содержат силденафил — сильнодействующее вещество, отпускаемое только по рецепту, рассказали «Известиям» в Ассоциации «Антиконтрафакт».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии