Мощный пожар произошел сегодня ночью в производственном здании и пристроенном к нему складе-ангаре в Омске.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мощный пожар произошел сегодня ночью в производственном здании и пристроенном к нему складе-ангаре в Омске.