Молодежный сленг в 2026 году обновляется быстрее, чем взрослые успевают привыкнуть к новым словам. Еще недавно подростки объясняли окружающим, что такое «кринж» и «вайб», а сегодня в социальных сетях вирусится «сикс севен», пользователи обсуждают «брейнрот» и «нейрослоп», а харизму предлагают «фармить».
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