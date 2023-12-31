Когда в Калинине на берегу Тьмаки открылась гостиница «Волга»

Вот и наступило долгожданное 31 декабря. Пока все готовятся праздновать Новый год и режут пятый таз салата, мы предлагаем немного отвлечься и узнать, чем же этот день запомнился в истории Тверской области.
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