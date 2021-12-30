В Турции хотят завести уголовное дело против главы оппозиции

Уголовный иск против главы основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу намерено подать Министерство внутренних дел Турции за клевету, заявил глава ведомства Сулейман Сойлу, сообщило 30 декабря Anadolu.
Уголовный иск против главы основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу намерено подать Министерство внутренних дел Турции за клевету, заявил глава ведомства Сулейман Сойлу, сообщило 30 декабря Anadolu.
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