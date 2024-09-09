Люди переоценивают возможности ИИ. Эксперимент выявил тревожную тенденцию

Ученые из Калифорнийского университета провели эксперимент, который показал, что люди склонны чрезмерно доверять искусственному интеллекту (ИИ) в критических ситуациях\u000D\u000AИсследование Калифорнийского университета в Мерседе выявило тревожную тенденцию: люди склонны чрезмерно доверять искусственному интеллекту (ИИ) даже в вопросах жизни и смерти.