Люди переоценивают возможности ИИ. Эксперимент выявил тревожную тенденцию

Ученые из Калифорнийского университета провели эксперимент, который показал, что люди склонны чрезмерно доверять искусственному интеллекту (ИИ) в критических ситуациях\u000D\u000AИсследование Калифорнийского университета в Мерседе выявило тревожную тенденцию: люди склонны чрезмерно доверять искусственному интеллекту (ИИ) даже в вопросах жизни и смерти.
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