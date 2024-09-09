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Люди переоценивают возможности ИИ. Эксперимент выявил тревожную тенденцию

Люди переоценивают возможности ИИ. Эксперимент выявил тревожную тенденцию

Ученые из Калифорнийского университета провели эксперимент, который показал, что люди склонны чрезмерно доверять искусственному интеллекту (ИИ) в критических ситуациях\u000D\u000AИсследование Калифорнийского университета в Мерседе выявило тревожную тенденцию: люди склонны чрезмерно доверять искусственному интеллекту (ИИ) даже в вопросах жизни и смерти.

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